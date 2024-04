ŠOK U SVETU KOŠARKE: Đani Petruci imao saobraćajnu NESREĆU, završio u bolnici!

Predsednik Košarkaškog saveza Italije Đani Petruci završio je u bolnici, nakon što je doživeo saobraćajnu nesreću dok je putovao za svojojm ženom, prenose italijanski mediji.

Kako tvrdi "Il Corriere della Sera", Petruci je putovao sa svojom suprugom, da bi onda u Rimu doživeo ovu saobaraćajnu nesreću, ali detalji još nišu poznati.

Iako je ovaj list prvobitno napisao da se nalazi u ozbiljnom stanju u bolnici, oni su kasnij dodali i da je već pozvao svog sina Matea da mu kaže da je sve u redu.

Petruci inače ima 79 godina, a jedan je od veoma uticajnih ljudi u italijanskoj košarci, ali i sportu generalno.

Italian Basketball Federation president Gianni Petrucci in serious condition after car accident https://t.co/j9jgZiHame