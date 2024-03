DRAMA U NEMAČKOJ: Naoružana žena se zabarikadirala u bolnici! SVE HITNE SLUŽBE NA TERENU! (VIDEO)

Velika policijska i vatrogasna operacija trenutno je u toku u bolnici Luizen u nemačkom gradu Ahenu, javlja Bild. Prema prvim informacijama policije, u klinici je naoružana osoba koja se zabarikadirala.

Oblast je okružena teško naoružanom policijom sa šlemovima, zaštitnim prslucima i automatima, a ulice su zatvorene. Specijalne jedinice iz Kelna su na putu ka lokalitetu.

Navodi se da je jedna žena zapalila pirotehniku, što je rezultiralo velikim dimom. Nekoliko vatrogasnih jedinica je na licu mesta.

Ona se zatim zabarikadirala u sobu za pacijente, ali je nejasno da li u sobi ima drugih ljudi.

🚨#BREAKING: Around 10-20 hostages at the Luisenhospital in Aachen, #Germany; Armed police on the scene. pic.twitter.com/czIVwFwDel