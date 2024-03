SKANDAL U ITALIJI: Tinejdžerka OPTUŽILA trojicu sportista za SILOVANJE!

Tinejdžerka iz Uzbekistana optužila je trojicu italijanskih kolega da su je silovali u međunarodnom trening-kampu za mlade mačevaoce u Toskani prošlog leta.

Optužba je izazvala veliku pažnju i pokrenula pitanja o bezbednosti i zaštiti maloletnika na sportskim događajima.

Navodni napad se dogodio u noći između 4. i 5. avgusta 2023. tokom međunarodnog kampa za mlade mačevaoce u gradu Kjanćano Terme u blizini Sijene.

Žrtva, koja je u vreme navodnog napada imala 17 godina, ispričala je kako se probudila u bolovima i modricama u hotelskoj sobi sa trojicom momaka koje je upoznala prethodne noći u baru.

Advokat Lućano Đardeli, koji zastupa žrtvu, istakao je da je ona odmah obavestila majku o incidentu, nakon čega je odvedena u bolnicu i podneta tužba.

Sa druge strane, advokat trojice optuženih, Enriko De Martino, negirao je navode i pozvao na poštovanje svih strana dok se ne donese presuda.

Tužilaštvo u Sijeni otvorilo je slučaj u avgustu, a posebni tužilac koji se bavi zločinima počinjenim nad maloletnicima preuzeo je istragu.

#NSTsports A teenage Uzbek fencer has accused three Italian athletes, who compete in the same sport, of rape during a training camp last summer, according to local media reports on Sunday.#Fencing #Uzbek #Fencer #Rape https://t.co/5S22DQAT3P