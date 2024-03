PRODUBLJENJE SUKOBA?! Azerbejdžan srušio zgradu bivšeg jermenskog parlamenta u Nagorno-Karabahu!

Azerbejdžan srušio zgradu bivšeg jermenskog parlamenta u Nagorno-Karabahu!

Azerbejdžanska državna televizija emitovala je danas snimak na kome se vidi kako bageri uništavaju zgradu u kojoj se nekada nalazio jermenski parlament u Nagorno-Karabahu.

Mediji su javili da su zgrada parlamenta, zajedno sa susednim objektom u kome se nalazilo udruženje jermenskih ratnih veterana, srušeni jer su izgrađeni "nelegalno".

Demolition of the #Artsakh National Assembly building in #Stepanakert



Very "dangerous" building for #Azerbaijan#Armenia #NagornoKarabakh pic.twitter.com/QHbJRYnCRE