DRAMA U LONDONU! GORI POLICIJSKA STANICA - Vatru gasi 175 vatrogasaca! Građanima poslato UPOZORENJE (FOTO)

Više od 170 vatrogasaca gasi požar u policijskoj stanici u istočnom Londonu.

Krov policijske stanice u Forest Gejtu je potpuno upaljen, saopštila je londonska vatrogasna brigada, sa više od 30 vatrogasnih vozila i 175 vatrogasaca.

Hitna pomoć je pozvana u 16.17 časova, a vatrogasci će verovatno raditi do kasno u noć.

Kako je saopštila Metropolitanska policija, požar je na trećem spratu zgrade i nema izveštaja o povređenima.

Crews are continuing to work to extinguish this fire and we are likely to remain on scene throughout the evening.



Please continue to avoid the area and keep windows and doors shut as there is a lot of smoke being produced.https://t.co/qzYYEIzP2s pic.twitter.com/GoE9hi8RKv