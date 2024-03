POGORŠANI ODNOSI SA RUSIJOM: Jermenija traži povlačenje ruskih graničnih straža sa glavnog aerodroma

Napetosti između Jermenije i Rusije dosegle su novi vrhunac nakon što je jermenska vlada zatražila povlačenje ruskih graničnih straža sa glavnog aerodroma u zemlji.

Ova odluka dolazi nedelju dana nakon što je Jermenija obelodanila suspenziju svog učešća u ODKB, regionalnom bezbednosnom savezu koji se često opisuje kao "ruski NATO".

Suspendovanje jermenskog članstva u ODKB označava dramatičan preokret u odnosima između Jermenije i Rusije, koji su decenijama bili bliski saveznici. Ovaj potez dolazi u vreme kada se jermenski lideri sve više distanciraju od ruske dominacije, a odnosi između dve zemlje postaju sve napetiji.

Ovi najnoviji događaji ukazuju na ubrzano pogoršanje odnosa između Jermenije i Rusije, što bi moglo imati dugoročne posledice kako na regionalnu stabilnost tako i na geopolitičku dinamiku u ovom delu sveta.

