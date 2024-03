DETALJI HORORA U KANADI - U kući zaklano šest osoba, beba od dva i po meseca najmlađa žrtva!

Najmlađa žrtva masakra u Otavi u kojem su ubijene četiri odrasle osobe i dvoje dece bila je devojčica od dva i po meseca, objavila je večeras policija.

Mladić (19) Febrio de Zojsa, državljanin Šri Lanke, optužen je za ubistvo. On je u to vreme živeo u kući, kaže policija. Policija Otave potvrdila je da je najmlađa žrtva imala dva i po meseca. Beba je rođena u Kanadi, ali porodica je bila nova u zemlji. Odgovarajući na pitanje novinara, policija je potvrdila da je to najveće ubistvo u poslednje vreme.

Žrtve su identifikovane kao majka Daršani Banbaranaiake Gama Valve Daršani Dilantika Ekaniake (35) i njena deca - sedmogodišnji dečak Inuka Vicramasinger, četvorogodišnja ćerka Ašvini, dvogodišnja Rinjana i dvogodišnjak Keli.

"Besmislen čin nasilja"

Šesti muškarac - Amarakunmubijajansela Ge Gamini Amarakon (40) takođe je pronađen mrtav. Otac i suprug nastradalih pronađeni su na licu mesta. On je hitno prevezen u bolnicu, gde je i dalje u teškom stanju.

Šef policije Otave Erik Stabs rekao je novinarima: „Ovo je bio besmislen čin nasilja počinjen nad čisto nedužnim ljudima".

"Nema pretnje po javnu bezbednost"

On je takođe potvrdio da je za sva ubistva i ranjavanje korišćen "predmet nalik nožu". Policija kaže da je pokrenula složenu istragu. Oni su takođe potvrdili da ranije nisu imali interakciju sa osumnjičenim ili porodicom.

Jeziv zločin odigrao se u oblasti Baraven u kanadskoj prestonici Otave, a policija je pozvana na lice mesta nešto pre 23 sata po lokalnom vremenu. Policija je prvo pozvana na lice mesta zbog izveštaja da je tata vikao na ulici.

- Ne postoji stalna pretnja po javnu bezbednost - kaže policija Otave.