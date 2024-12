Četiri odrasle osobe i devetogodišnje dete ubijeni su u zastrašujućem napadu na božićnoj pijaci u nemačkom gradu Magdeburg.

Zvaničnici su potvrdili da je najmanje pet osoba poginulo nakon što je automobil naleteo na ogromnu gomilu kupaca na božićnom sajmu u Magdeburgu oko 19 časova 20. decembra. Najmanje 205 ljudi je takođe povređeno tokom masakra, dok je osumnjičeni, 50-godišnji saudijski lekar, od tada uhapšen.

Tužilac Horst Nopens rekao je da je pod istragom zbog sumnje za ubistvo, pokušaj ubistva i nanošenje teških telesnih povreda. Trenutno je na saslušanju.



Psihijatar iz Saudijske Arabije

Nekoliko nemačkih medija identifikovalo je osumnjičenog kao Taleba A., zatajujući njegovo prezime u skladu sa zakonima o privatnosti, i izvestili da je on specijalista psihijatrije i psihoterapije.

On živi u Nemačkoj od 2006. godine nakon što je u zemlju stigao kao izbeglica iz Saudijske Arabije, a medicinom se bavi u Bernburgu, oko 40 kilometara južno od Magdeburga, rekli su zvaničnici.

Nemački sud ga je 2013. osudio zbog "remećenja javnog mira pretnjom da će počiniti zločine", navodi "Der Spiegel".

Tri godine kasnije podneo je zahtev za azil u Nemačkoj i njegov zahtev je odobren u roku od četiri meseca.

Otkriven mogući motiv

Zemlja je u žalosti nakon napada u petak, a meštani stavljaju sveće i odaju počast na mestu gde je automobil uleteo u masu. Motiv napada ostaje nejasan u ovoj fazi, iako su zvaničnici rekli da je možda faktor osumnjičenog "nezadovoljstvo tretmanom izbeglica iz Saudijske Arabije u Nemačkoj".

Zvaničnici su na konferenciji za novinare u subotu rekli da je u napadu povređeno 205 ljudi, od kojih je 41 teško povređena.

