'RADUJEM SE SARADNJI' Britanski ministar čestitao Srbiji na predsedavanju GPAI

Ministar u Vladi Ujedinjenog Kraljevstva zadužen za oblast veštačke inteligencije lord Džonatan Kamroz čestitao je Srbiji povodom činjenice da će naša zemlja predsedavati Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju.

Na svom zvaničnom tviter nalogu istakao je da se raduje bliskoj saradnji sa Srbijom na unapredjenju odgovornog razvoja i korišćenja veštačke inteligencije.

Many congratulations to Serbia on being elected Incoming Support Chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence! We look forward to working closely with Serbia @GPAI_PMIA to advance the responsible development and use of AI 🇬🇧🇷🇸