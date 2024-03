ODJEKNULE SU 3 EKSPLOZIJE! Pogođena još jedna ruska rafinerija, strahuje se da ima MRTVIH (VIDEO)

Požar je izbio u zoni rafinerije nafte u ruskom gradu Rjazanju i gasi se, potvrdile su operativne službe državnoj novinskoj agenciji Tass.

„Verovatni uzrok požara je pad drona“, rekao je izvor iz operativnih službi.

„Napad dronom na rafineriju nafte u Rjazanju izazvao je požar. Prema preliminarnim informacijama, ima žrtava“, napisao je na svom Telegram kanalu guverner Pavel Malkov.

Čule se tri eksplozije

Vatra je zahvatila 100 kvadratnih metara. Ruski Telegram kanali javljaju da su očevici čuli tri eksplozije. Prema izvorima, gori instalacija izmenjivača toplote. Pojavilo se više snimaka, uključujući i onaj na kojem se vidi kako Rusi bezuspešno pokušavaju da obore jednu od dronova.

👍Ryazan UAV refinery in russia.



The drones successfully flew more than 500 km and hit the target. pic.twitter.com/EOSenDADjO