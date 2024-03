MMA BORAC HEROJSKI SPASAO RODITELJE IZ POŽARA! Vratio se u buktinju i po PSA, a onda se onesvestio!

Legendarni MMA borac Mark Koleman (59) nalazi se u teškom stanju nakon požara koji je zahvatio njegovu porodičnu kuću.

Koleman je na herojski način spasao svoje roditelje, ali nagutao previše dima i završio u bolnici, pa se lekari sada bore za njegov život.

Požar je izbio u kuhinji dok je Mark spavao. Probudio ga je pas. Slavni borac je munjevito reagovao. Izneo je oca iz kuće, zatim se vratio po majku kojoj je navodno izgorela kosa na glavi. Uspeo je i njoj da spase život. Zatim je odlučio da se vrati u buktinju i po psa koji ga je upozorio na požar, ali njegov život je već bio ugašen.

Hrabri Koleman se nagutao dima i izgubio svest, pa je hitno hospitalizovan. Prema prvim inforacijama njegovo stanje nije dobro.

Koleman je karijeru započeo kao rvač u slobodnom stilu, bio je vicešampion sveta 1991. godine.

UFC legend Mark Coleman ran into his childhood house which was engulfed in flames.



He saved both his parents from the fire , went back in to save their dog but passed out.



He’s now in critical condition. Keep him in your thoughts and prayers pic.twitter.com/0WP4phHf8z