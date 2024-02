MMA BORAC PRETUČEN U DISKOTECI: Pesnice sevaju sa svih strana, zadobio TEŠKE POVREDE

MMA borac Benjamin Muratović tvrdi da ga je obezbeđenje pretuklo u jednoj lokalnoj diskoteci u Srebreniku.

Muratović tvrdi da ga je prošlog vikenda napalo nekoliko pripadnika obezbeđenja diskoteke i da su provokacije navodno počele kad su saznali da je MMA borac.

- Sačekali su me na izlazu iz objekta i krenuli da me udaraju sa leđa. Smetalo im je moje ime i moja pojava u objektu. Treniram ceo život i 1 na 1 ću se potući sa svima. Čak i 2 na 1 nije problem! Ali 5 na 1 i to s leđa... Kukavički. Još su svi bili u alkoholisanom stanju - navodi Muratović za portal Crna-Hronika.

Muratović je prošao sa teškim telesnim povredama, povređena mu je kičma, a zadobio je i frakturu nosa. Slučaj je prijavljen MUP-u TK.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak tuče, međutim, nije jasno kad je tačno nastao i šta mu je prethodilo.

Vlasnik diskoteke Kenan Kavazović tvrdi da Muratović ne govori istinu i da će ga tužiti. Tvrdi da je Muratović pre tuče već napravio dva incidenta u diskoteci.

- Nismo mogli da mu zabranimo ulaz jer nam je policija rekla da slučaj mora da se prijavi i da sud donosi odluku o zabrani. Pretpostavljamo da je treći put došao sa namerom da napravi još veći problem. Pokušao je da udari momka flašom, obezbeđenje je to uočilo i pokušalo da smiri situaciju, ali je i na njih krenuo. Završilo se kao na snimku gde su i nama nepoznate osobe uletele da se tuku sa Benjaminom. Imam i slike tih momaka koje je napadao, ali ne želim da se vrte po internetu. Obezbeđenje nikoga neće napasti bez razloga - naglasio je Kavazović za portal Crna-Hronika.

