BRUTALNO PROVOCIRAO MMA BORCA I NJEGOVU ŽENU, PA OSTAO ŠOKIRAN! Komentarisao njene GRUDI, a onda...

Poznati MMA borac, Demetrijus Džonson, našao se u jednoj neprijatnoj situaciji kada je prolaznik dobacio njegovoj ženi, Destini Džonson. Ipak, reakcija MMA zvezde šokirala je čitav svet.

Borac poznat po nadimku "Moćni miš" čuo je kako jedan čovek komentariše grudi njegove supruge, ali je samo prošao dalje.

- Šetali smo i neki tip je izvadio džoint iz usta i dobacio mojoj ženi 'dobre si*e'. Žena me pitala da li sam to čuo. Odgovorio sam: 'Da, rekao je da imaš dobre si*e i delim to mišljenje' - ispričao je Demetrijus pa objasnio zašto nije reagovao i upustio se u tuču:

- Mogao sam da odem i prebijem ga, ali u čemu je poenta? Zašto bih ga prebijao kad njih dosta jedva čeka da vidi tamnoputog čoveka kako prebija ovog lika. Ljudi koji su uspešni i srećni ne mrze nikoga. Oni koji mrze su nesrećni i nezadovoljni.

Džonsona su odgajali gluva majka i nasilni očuh koji su ga usvojili, pa je imao teško detinjstvo. On je ipak izrastao u čoveka koji nije nasilan van ringa, a o neprijatnoj situaciji dao je dodatno objašnjenje.

- Ne znam da li ko zna za to, ali ako nekog izazoveš na tuču i on pristane, možete da rešite svoj problem fizički, a da niko ne bude uhapšen. Borba je gotova kada neko padne na zemlju. Imamo dakle taj zakon o tuči uz obostrani pristanak. Pitaš glasno želi li da se bije, ako kaže 'da', policija ti ne može ništa. Nema borbe dva na jedan ili tri na dva, samo jedan na jedan i da su obojica pristala. Ipak, za mene obračun na ulici nema smisla. Niko nije vredan toga - zaključio je Demetrijus Džonson.

Autor: