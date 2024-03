NOVI NALETI UKRAJINSKIH DRONOVA NA RUSIJU: Pogođeno sedište FSB-a

Ukrajinski dron napao je danas sedište ruske Federalne službe bezbednosti u Belgorodskoj oblasti.

Britanski Dejli telegraf prenosi da je to objavila ruska državna agencija Tas.

Navodi se da je zgrada oštećena u ovom incidentu, ali da nije bilo žrtava.

Ukrajinski dronovi su drugu noć zaredom napali mete u nekoliko ruskih federalnih oblasti.



Meanwhile in city of Belgorod in Russia's Belgorod region, #Ukraine thought they'd warm up the cities FSB (Russian security services) building. Russian state media confirm it was hit by a drone. https://t.co/Ob0GCza7X0 pic.twitter.com/142rSmq12l