ALBANAC NARKO DILER UBIO ĆERKU U KOLIMA! Davio je, potom i izbo kada je saznao NJENU GNUSNU TAJNU, a onda je izgovorio samo OVO (VIDEO)

Sabrina Lekaj (20), studentkinja koja je poreklom iz Albanije, pronađena je mrtva u julu 2019. godine na prednjem sedištu "mercedes benza" u Australiji.

Bila je izbodena nožem, a automobil se nalazio samo 250 metara od njene kuće. Kada se saznala jeziva istina svi su ostali u šoku. Sabrinu je u naletu besa ubio otac.

Osuđeni trgovac drogom Petrit Lekaj (49), zadavio je i ubo Sabrinu Lekaj osam puta u Kidman Parku u Adelajdi. Preminula je na licu mesta. Sudija Vrhovnog suda Triš Keli izrekla mu je doživotnu kaznu zatvora sa obaveznim minimalnim periodom od 20 godina bez uslovne slobode.

Kako je kasnije naveo, on je svoju ćerku ubio zato što je saznao da je konzumirala drogu.

Ubrzo je u medijima osvanuo uznemirujući telefonski razgovor između policije i oca ubice koji se dogodio samo nekoliko trenutaka nakon što je nasmrt izbo svoju ćerku studentkinju medicine. Vrhovni sud Južne Australije takođe je objavio audio snimak koji je policija snimila dok su pokušavali da uđu u trag Lekaju kada su primili izveštaje da je njegova ćerka izbodena.

police are preparing to charge 49yo property developer Petrit Lekaj with the murder of his 20yo daughter, Sabrina.



Warrant of remand allows them to keep him under guard in their custody, while being treated for his injuries at the RAH.