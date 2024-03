IZRAEL IZNEO ŠOK TVRDNJU: Eliminisan Faik Mabhuh, šef Operativne direkcije Hamasove unutrašnje bezbednosti!

Izraelska vojska tvrdi da je jutros ubila visokog člana Hamasa u bolničkom kompleksu Al Šifa tokom borbene operacije!

"Eliminisan: Faik Mabhuh, šef Operativne direkcije Hamasove unutrašnje bezbednosti. Mabhouh se krio u kompleksu u bolnici Šifa, odakle je upravljao i obavljao terorističke aktivnosti", navodi izraelska vojska.

Prema tvrdnjama izraelske vojske do sada je u kompleksu oko 80 osumnjičenih zarobljeno, a neki od njih su "potvrđeni teroristi".

🔴 Eliminated: Faiq Mabhouh, head of the Operations Directorate of Hamas' Internal Security.



Mabhouh was hiding in a compound at the Shifa hospital, from which he operated and advanced terrorist activity. pic.twitter.com/KFbGto2soE