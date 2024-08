Još jedan lider Hamas UBIJEN: Evo ko je bio Mohamed Dejf - Likvidiran u Pojasu Gaze!

Izraelska vojska je saopštila da je da je 13. jula u Pojasu Gaza likvidirala lidera vojnog krila Hamasa Mohameda Dejfa.

"IDF (Izraelske odbrambene snage) saopštava da su 13. jula 2024. godine borbeni avioni ID napali područje Kan Junisa, a nakon obaveštajne procene može se potvrditi da je Mohamed Deif eliminisan u napadu“, saopštila je vojska.

#BREAKING #Israel confirms the death of Hamas militaty wing leader Mohammed Deif who was targeted in a strike in Gaza last month pic.twitter.com/Uf03xBR5bo