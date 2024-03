NIJE FER...Britanski premijer se HITNO OGLASIO nakon što je princeza Kejt saopštila da ima rak

Britanski premijer Riši Sunak oglasio se nakon što je princeza Kejt Midlton objavila da ima rak.

"Moje misli su uz princezu Velsa, princa Velsa, kraljevsku porodicu i posebno uz njihovo troje dece u ovako teškom trenutku. Princeza od Velsa ima svu ljubav i podršku čitave zemlje, dok nastavlja da se oporavlja. Pokazala je neverovatnu hrabrost u svom današnjem obraćanju javnosti", objavio je on.

