SVI DETALJI UŽASA U MOSKVI! Objavljena imena ŽRTAVA KRVAVOG NAPADA: Među ubijenima i DECA

Četiri ili pet maskiranih osoba otvorilo je vatru uoči koncerta grupe "Piknik" u tržnom centru i koncertnoj dvorani "Krokus Siti" na severozapadu Moskve.

Nepoznati napadači upali su u prizemlje "Krokus Sitija" i otvorili vatru iz automatskog oružja.

Posle toga su "bacili ručnu bombu ili zapaljivu bombu, što je izazvalo požar", preneo je dopisnik "RIA Novosti".

Strahuje se da je u dvorani ostalo zarobljeno više stotina ljudi. Evakuacija je u toku, mediji prenose da su neke osobe evakuisane direktno sa krova zgrade. Snage reda, vanredne i hitne službe su na terenu.

22.15 - Objavljena imena 31 žrtve

Na spisku žrtava terorističkog napada nalazi se 31 osoba, među kojima su:

Seldeva Olga i Alina, Birjukov Vladimir Vadimovič (42), Denisov Andrej Mihajlovič (34), Nemalcev Ilja (42), Ujutova Valerija Valerievna (31), Agapova Marija Jurievna (52), Alimbekov Mirlanbek Alimbekovič (28), Lešin Ilja Anatoljevič (50), Morjakin Nikolaj Nikolajevič (46), Kazanskaja Elena Aleksandrovna (43), Komiliatova Ekaterina Anatolievna (45), Dmitrij B. (11), Žuravlev Pavel Georgijevič, Migur Nikita Andrejevič (26), Taletskaja Irina Viktorovna (43), Razukov Nažmudin Saidbekovič (33), Prasulova Ina Huseinovna (41), Golubev Roman Jurievič (47), Pustotin Pavel Aleksandrovič (24), Zaharova Julija Rustamovna (33), Bedrik Oksana Vladimirovna, Elena Dmitrievna (majka), Julia Viktorovna (ćerka), Zajceva Tatjana Sergejevna (34), Smoljakova Ana Vladimirovna (41), Stebenkova Diana Aleksandrovna (47), Makarskaja Ana Aleksandrovna (41), Tatjana Aleksandrovna, i Ilja T. (8 godina).

21.24 - Uhapšen jedan od terorista

Jedan od učesnika večerašnjeg terorističkog napada u koncertnoj hali "Krokus Siti" u Moskvi je uhapšen,

21.00 - Oglasili se Ukrajinci

Savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, Mihajlo Podoljak oglasio se nakon stravičnog terorističkog napada u Rusiji.

Podoljak tvrdi da Ukrajina ni na koji način nije umešana u teroristički napad u Moksvi.

20.19 - Otkazani svi događaji u Moskvi

U Moskvi su otkazani svi sportski, kulturni i drugi javni događaji koji su trebalo da se održe ovog vikenda od 23. do 24. marta, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin.

At least 40 people have been killed and over 100 injured in the shooting at a concert hall in Moscow, according to Telegram channels 112 and SHOT.



Up to 200 people could still be trapped inside.



📹: 112 pic.twitter.com/q83zdXDWbW