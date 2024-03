NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ MOSKVE: 12 MRTVIH, VIŠE OD 50 RANJENIH! Koncertnu dvoranu zahvatio plamen, TERORISTI SU JOŠ UNUTRA

Nepoznati napadači upali su u prizemlje hale "Krokus Siti" u Moskvi i otvorili vatru iz automatskog oružja po ljudima koji su došli na koncert grupe "Piknik".

Nakon toga su "bacili granatu ili zapaljivu bombu, što je izazvalo požar", preneo je dopisnik "RIA Novosti".

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh