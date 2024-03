ISIS preti da će masakrirati Putina i Ruse zbog mučenja uhapšenih terorista: 'Uskoro očekujte smrtonosni udarac' (FOTO/VIDEO)

Islamska država (ISIS) zapretila je da će "masakrirati" Vladimira Putina, ali i da je mučenje terorista koji su učestvovali u napadu u Moskvi "pojačalo njihovu žeđ za krvlju".

Četvorica ruskih državljana, identifikovani kao Dalerdžon Mirzojev (32), Saidakrami Račabalizoda (30), Šamsidin Fariduni (25), i Muhamedsobir Faizov (19), bili su izloženi oštrim uslovima pritvora i pojavili su se u ruskom sudu u nedelju sa teškim povredama.

Odsekli mu uvo i terali ga da ga pojede

Na jednom snimku se vidi kako Račabalizoda plače i vrišti na zemlji dok ga ruski vojnici tuku kundacima puške, dok se na drugom video snimku vidi kako mu jedan oficir odseca desno uvo i nasilno ga hrani.

Naime, kako prenosi Dejli mejl, on se kasnije pojavio na sudu sa natečenim licem i ogromnim zavojem preko desnog uha.

Na najnovijem snimku koji se pojavio vidi se kako ruski vojnici love još jednog osumnjičenog za terorizam, koji je pokušavao da se sakrije od njih penjući se na drvo. Nakon što su ga bacili na zemlju, vojnici su više puta udarali njegovom glavu o zemlju dok su ga ispitivali.

ISIS zahteva od Putina da ne muči islamske zatvorenike

Islamska država, koja je dva puta preuzimala odgovornost za napad, danas je reagovala pozivajući Putina da "prestane da muči islamske zatvorenike" i upozorila da su slike i video snimci mučenja samo povećali "njihovu želju za krvlju kod hiljada njihove braće".

Russian police tortured ISIS terrorist responsible for killing 137, including 3 children, by electrocuting his GENITALS.



Shamsuddin Fariddun had an 80v battery hooked to his genitals as it electrocuted him leaving him clenching his mouth in excruciating pain as a police officer… pic.twitter.com/WrqLqZAm3o