ZEMLJOTRES U ITALIJI - Potres jačine 4.7 Rihtera osetio se i u Hrvatskoj i Sloveniji

Evromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je sever Italije pogodio potres magnitude 4.7 po Rihteru.

Epicentar potresa bio je 23 kilometara severoistočno od Maniaga.

Prema prvim podacima epicentar je bio na dubini od 6 kilometara. Potres se osetio u Sloveniji i delu Hrvatske.

"Pazin, 4. sprat u zgradi. Malo je zatreslo", glasi jedan od komentara.

Potres su prijavili i građani iz Ljubljane, Rijeke i Karlovca.

#Earthquake 24 km NE of #Maniago (#Italy) 19 min ago (local time 22:19:39). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

