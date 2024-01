Zemljotres u BiH: Slabiji potres zabeležen na području Tuzle

Zemljotres se osetio večeras na području Tuzle, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, podrhtavanje tla zabeleženo je oko 18.20 časova, piše Srna, a prenosi Srpskainfo.



EMSC nije naveo druge podatke o zemljotresu i nije poznata kolika je bila njegova jačina.

Građani Tuzle napisali su u komentarima da su osetili potres.

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 3 min ago (local time 18:19:52)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/bmvy3Il3HX