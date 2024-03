IMA ZDRAVSTVENE PROBLEME: Papa otkazao učešće u procesiji Puta krsta!

Poglavar rimokatoličke crkve, papa Franja, otkazao je danas učešće u procesiji Puta krsta u rimskom Koloseumu, koja se održava na Veliki petak, zbog zdravstvenih problema, saopšteno je iz Vatikana.

- Da bi sačuvao svoje zdravlje s obzirom na sutrašnje Vaskršnje bdenje i nedeljnu Vaskršnju misu, papa Franja će večeras iz Kuće svete Marte (njegove rezidencije) posmatrati Put krsta u Koloseumu - navodi se u saopštenju.

Ranije danas, papa Franja je predvodio misu za Veliki petak u Bazilici Svetog Petra, prenosi "Vatikan njuz".

