SVEŠTENIK (63) OŽENIO DEVOJČICU (12), JAVNOST U ŠOKU - Kruži snimak svadbene ceremonije! Svi zgranuti (VIDEO)

Uticajni 63-godišnji sveštenik izazvao je gnev u Gani nakon što se oženio devojčicom (12) koja je izabrana da mu bude žena sa šest godina.

Sveštenik, takođe poznat kao Gborbu Vulomo, Numo Borketej Laveh Curu XXXIII, venčao je dete na ceremoniji održanoj u subotu u u zajednici Nungua.

Dok se sveštenik suočava sa osudama, lideri zajednice u toj oblasti rekli su da ljudi ne razumeju njihove običaje i tradiciju, zbog čega je mladoj devojci rečeno da se pripremi za "ženske dužnosti i pojača svoju privlačnost parfemom koji je dobila", prenosi Dejli Mejl.

- U Nungui, sve vrvi od tradicije jer se odvija uobičajeni brak između Gborbu Vulomo, Numo Borketej Laveh Curu XXXIII i mlade devojke po imenu 'Naa Okromo - rekao je lokalni novinski kanal Ablade TV Online na svojoj Fejsbuk stranici.

- Prema tradiciji, Gborbu Vulomo, pošto je preuzeo svoju vlast, mora da uzme i "Boi ekpaa joo“, svoju uobičajenu ženu - dodaje se u objavi.

Devojka navodno još treba da obavi određene obrede dok se sjedinjenje ne završi. Predviđeno je da se podvrgne drugoj uobičajenoj ceremoniji - onoj koja je usredsređena na takozvano "pročišćenje".

- Ovaj obred će je osnažiti da ispuni sve dužnosti koje se očekuju od nje kao žene Gborbua Vulomoa, uključujući ključnu ulogu rađanja - navodi se u objavi.

Snimci detaljnog događaja pokazuju da se desetine članova zajednice okupilo da prisustvuju venčanju, što je izazvalo negodovanje nekolicine Ganaca.

Tokom ceremonije, žene koje su govorile na lokalnom jeziku Ga rekle su devojci da se provokativno obuče za svog novog muža. Ovo je izazvalo gnev jer je sugerisalo da brak nije bio čisto ceremonijalan. Pojedini kritičari su zahtevali od vlasti da raskinu brak i istraže sveštenika.

