IZLAZE IZ PODZEMLJA SVAKIH 13 ILI 17 GODINA! Sada će se pojaviti u broju koji vekovima nije viđen i preplaviti Ameriku

Trilioni bizarnih čuda evolucije sa crvenim očima - periodični cvrčci sa pumpama u glavama i leđnim mišićima nalik na mlazeve, uskoro će se pojaviti u brojevima koji nisu viđeni decenijama, a verovatno i vekovima, kažu danas američki naučnici.

Periodični cvrči su kraljevi kalendara prirode, jer izlaze iz podzemlja svakih 13 ili 17 godina, uz kolektivnu pesmu glasnu poput mlaznih motora.

Ove crne bube sa ispupčenim očima razlikuju se od svojih zelenih rođaka koji se pojavljuju svake godine. Oni godinama ostaju pod zemljom, a onda izbiju na površinu i okupiraju čitav pejzaž, pa prekriju čitave kuće odbačenim egzoskeletima a tle učine krckavim.

Ovog proleća, neobična dvostruka doza periodičnih crvrčaka zadesiće nekoliko delova Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjak za ove insekte iz Kontektikata Džon Kuli ovaj događaj najavljuje kao "crvčkogedon".

Poslednji put kada su dva soja periodičnih crvčaka izašla zajedno na površinu, bila je 1803. godina. Tomas Džeferson, koji je o njima pisao u svojoj Baštenskoj knjizi, ali ih je pogrešno zvao skakavcima, bio je tada predsednik SAD.

Sad Bamla, biofizičar iz Džordžije, kaže da je izbijanje periodičnih crvčaka uvrnutija i krupnija pojava od predstojećeg pomračenja sunca.

"Imamo trilione ovih neverovatnih živih organizama koji izlaze iz Zemlje, penju se na drveće, i to je jedno jedinstveno iskustvo - prizor koji treba videti", rekao je Bamla i dodao "to je kao da cela jedna vanzemaljska vrsta živi ispod naših nogu, a onda na nekoliko godina izađe napolje da nam kaže 'zdravo'".

Ponekad se pogrešno smatraju proždrljivim i pogrešno porede sa skakavcima.

Periodični crvrči više su dosadni no što nanose nekakvu ekonomsku štetu biblijskih razmera. Mogu da ugroze mlada stabla i neke voćke, ali to nije rasprostranjena pojava i može se sprečiti.

Najveće geografsko leglo ovih insekata u SAD - tzv Leglo 19. koje izlazi na površinu svakih 13 godina - vrlo uskoro će marširati jugoistokom te zemlje, nakon što je već probilo bezbroj rupa u crvenoj glini Džordžije.

To je siguran znak nadolazeće okupacije. Periodični cvrčci se pojavljuju kada se tlo zagreje na 17,8 stepeni Celzijusa, što se sad dešava ranije u godini zbog klimatskih promena, kažu su entomolozi.

Cicadas are nature's weirdos. They pee stronger than us and an STD can turn them into zombies https://t.co/G6phBCfTPQ