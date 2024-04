OPASNI PEDOFIL UHAPŠEN NA AERODROMU - Zlostavljao decu u domu, pa pobegao na Tajland! Bio u bekstvu 27 godina (FOTO)

Ričard Barouz (80) koji je bio u bekstvu 27 godina, uhapšen je na aerodromu Hitrou u Londonu, saopštila je policija.

On je uhapšen u četvrtak nakon što se vratio u Veliku Britaniju sa Tajlanda, rekao je portparol policije Češira.

Njemu je određen pritvor i trebalo bi da se pojavi pred sudom u Česteru u utorak.

Policija je saopštila da se za njim traga od decembra 1997. godine, kada se nije pojavio na suđenju zbog seksualnih prestupa.

Optužbe se odnose na seksualno zlostavljanje dece koje se navodno dogodilo između 1969. i 1971. godine, u dečjem domu u Kongltonu, u Češiru, i u Zapadnom Midlendsu.

I've been in court for this story today for @BBCNWT - Cheshire Police have confirmed to us that 3 of the 11 alleged victims of Richard Burrows have since died... https://t.co/0cB7VOP1PO