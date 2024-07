Drama na nebu iznad Londona! Grom udario u avion - objavljeni uznemirujući snimci

Grom je udario avion kompanije "Britiš Ervejz" na prilazu londonskom aerodromu Hitrou, javljaju tamošnji mediji.

Putnici na letu "BA919" iz Štutgarta za London ispričali su o svom "šoku" nakon incidenta koji je primorao avion da se preusmeri na aerodrom Getvik. Let je napustio Nemačku nešto posle 13 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je trebao da sleti na Hitrou u 13.40 časova.

- Let je preusmeren na Getvik ranije popodne zbog vremenskih uslova u regionu - naveo je portparol avio-kompanije.

#shocking flight from @British_Airways today*



*this is a joke, the crew were amazing when our flight got struck by lightning on the approach to Heathrow and had to divert to Gatwick. Amazingly, someone caught it on video! pic.twitter.com/YERuZ4JYeg