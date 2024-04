TRESLO SE TLO U JAPANU! Zemljotres jačine 6,1 RIHTERA pogodio zemlju ''izlazećeg sunca'', pogledajte PRVE snimke! (VIDEO)

Zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je severoistočni Japan, saopštila je meteorološka agencija te zemlje.

Kako prenose svetski mediji, upozorenje na cunami nije izdato.

Footage from Fukushima City after a very strong magnitude 6.2 earthquake hit in the North Pacific Ocean near the coast of Miyagi-ken, Japan 🇯🇵

▪︎ 4 April 2024 ▪︎#earthquake #Japan #Fukushima



