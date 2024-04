Katastrofa u Rusiji! Pukla brana koja zadržava reku Ural: Evakuiše se stanovništvo (VIDEO)

Neki stanovnici grada Orska u Orenburškoj oblasti se evakuišu.

Oko 4.000 domaćinstava je u opasnosti od poplava nakon što je u gradu Orsku u Orenburškoj oblasti probijena brana koja zadržava reku Ural.

Proboj koji je primorao evakuaciju dogodio se u blizini starog dela grada južno od reke.

A dam broke out in Russian Orsk - Russian media.



The city is being flooded, people are being evacuated.



If the dam breaks completely, the waters of the Ural River could flood more than 4,000 houses.



The side effects of spending all the money on war. pic.twitter.com/NHLojFVvWu