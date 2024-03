SNIMAK NEVIĐENE DRAME U RUSIJI! Plamen progutao NEBODER za samo 20 sekundi! (VIDEO)

Nedovršena višespratnica u gradu Tveru, administrativnom središtu Tverske oblasti u Ruskoj Federaciji se zapalila!

Kako je u četvrtak saopšteno iz Ministarstva za vanredne situacije Rusije u Tverskoj oblasti, požar je izbio na drugom spratu zgrade.

Rečeno je i da se zapalio bitumen i da niko nije stradao u požaru.

Požar je ugašen u 13:04 sati po lokalnom vremenu.

Simply, a fire broke out in an unfinished multi-story building in Tver, russia. As reported by the russian Emergencies Ministry, the insulation caught fire.



