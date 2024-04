U ruskom gradu Orenburgu poplavni talas, nastao nakon pucanja brane u Orsku, na reci Ural, stigao je do stambenih višespratnica.

U južnom delu grada voda se nalazi u blizini stambenih kompleksa Dubki i Marsovo polje.

Osim toga, nekoliko objekata na nasipu potpuno je nestalo pod vodom. Na putu koji vodi od višespratnica ka polju nalazi se mala zemljana brana.

Zgrade konjičkog centra koji se nalazi u Basejnoj ulici potpuno su poplavljene, i vide se samo krovovi zgrada na površini vode.

Regioni južnog Urala su se ove godine suočili sa rekordnim poplavama. Najteža situacija je u Orenburškoj oblasti.

U petak, 5. aprila, pukla je brana koja je štitila grad Orsk od reke Ural. Vlasti su izvršile masovnu evakuaciju stanovnika iz Starog grada. Poplavljeno je 6.995 stambenih objekata sa okućnicama.

Iz poplavljenih kuća evakuisane su 2.493 osobe, među kojima 797 dece. U regionu je uvedeno vanredno stanje. Regionalna vlada procenjuje štetu od poplava na 21 milijardu rubalja.

The Russian city of Kurgan and several districts of the Orenburg region announced immediate evacuation due to the threat of flooding



To the south of Kurgan in the village of Glyadyanskoye, local residents have started to build a dam, the region's governor Vadim Shumkov said. pic.twitter.com/5BP0XoWCuU