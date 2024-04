JEDINI SPAS JE SELIDBA NA MARS?! Ilon Mask predviđa KRAJ ČOVEČANSTVA ukoliko se ne ispuni OVAJ uslov!

Američki preduzetnik Ilon Mask smatra da je budućnost čovečanstva pod velikim znakom pitanja!

Mask je dao šokantan odgovor na pitanje novinara i futurologa Eda Кrasenštajna.

- Koliko mislite da će trajati naša civilizacija - napisao je Krasenštajn na društvenoj mreži X.

- Civilizacija treba da zadrži svoj trenutni tehnološki nivo dok Mars ne postane samoodrživ za život što bi se moglo postići u roku od 20 godina. Ako postanemo multiplanetarni, a zatim i multizvezdani naša civilizacija će trajati milionima godina. U suprotnom će trajati možda još samo nekoliko stotina godina - odgovorio je Mask.

Civilization needs to retain its current technology level until Mars is self-sufficient, which could be achieved within ~20 years.



If we become multiplanetary and then multistellar our civilization will last millions of years.



If not, maybe just a few hundred years.