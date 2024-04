APOKALIPTIČNE SCENE NA URALU: Poplave kakve se ne pamte, oglasile se sirene! Rusija krivi Kazahstan (VIDEO)

Poplave su pogodile gradove širom Rusije i Kazahstana nakon što se izlila treća najduža evropska reka i preplavila delove ruskog grada Orenburga, što je dovelo do evakuacije više od 100.000 ljudi.

Poplava izazvana topljenjem snijega pogodila je niz gradova na Uralu, Sibiru, regiji Volga i područjima Kazahstana nakon što je vodostaj većih reka poput Urala, koji utiče u Kaspijsko jezero, previše narastao.

Stotine domova je poplavljeno u Orenburgu, gradu s oko 550.000 stanovnika udaljenom otprilike 1200 kilometara istočno od Moskve, a najmanje 7700 ljudi je evakuisano dok se vodostaj Urala naglo popeo iznad kritičnog nivoa od 9,3 metara.

"Vodostaj Urala raste", rekao je Aleksej Kudinov, zamenik čelnika Orenburga. Rojtersovi snimci prikazuju velika područja u blizini grada pod vodom. Sirenama i posebnim televizijskim prenosima je stanovnicima naređeno da evakuišu poplavljena područja, ali neki ljudi su odlučili da ostanu i na snimcima se mogu videti na tavanima njihovih kuća.

Russia: Large parts of Orenburg (pop 560,000) under water this morning, as expected. A lot of blame on the local government going around within the population. With all regional money drained for Russia's invasion of Ukraine, absolutely nothing was done to mitigate this. https://t.co/qGXkzsDNqU pic.twitter.com/J1QlTwx7ig