UMRO O DŽEJ SIMPSON: Glavni akter 'Suđenja veka' i zvezda NFL-a preminula u 76. godini

Nekadašnja NFL zvezda O Džej Simpson preminula je u 76. godini nakon borbe sa rakom.

Njemu je u februaru dijagnostifikovan kancer, a samo dva meseca kasnije izgubio je bitku sa opakom bolešću.

Njegov život obeležilo je takozvano "Suđenje veka" tokom 1995. godine kada je optužen za ubistvo žene Nikol Braun Simpson i njene prijateljice Ronald Goldman, ali je tada oslobođen optužbi.

Kasnije je optužen da je zajedn osa još pet muškaraca predvodio okršaj u jednom od hotela u Las Vegasu. Zbog toga je proveo u zatvoru čak deset godina.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family