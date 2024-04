HOROR U SIDNEJU: Više ljudi izbodeno u tržnom centru, ima i mrtvih?! (VIDEO)

Svedoci su videli kako muškarac juri i napada ljude nožem, pre nego što je tržni centar evakuisan.

Četiri osobe su navodno izbodene, a jedna fatalno, dok je navodno policija ubila napadača u velikom tržnom centru u Sidneju, prenose strani mediji.

Svedoci su videli kako muškarac juri i napada ljude nožem, pre nego što je tržni centar evakuisan i blokiran.

Mediji pišu da su navodno četiri osobe izbodene, a da je jedna mrtva.

New video of police arrival -

There has been an attack in Australia at the Westfield Shopping Centre in Bondi Junction.#Sydney #Westfield #Breaking #bondiattack #Sydneyattack #Westfield pic.twitter.com/8AkliBuyhq