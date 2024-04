PRVI SNIMCI UŽASA U SIDNEJU: Ljudi leže u lokvi KRVI, snimljen i NAPADAČ?! (VIDEO)

Najmanje četiri osobe su navodno izbodene, a jedna je mrtva u napadu na tržni centar u Sidneju, prenose strani mediji.

Sada su se pojavili prvi snimci užasa.

Policija je navodno ubila napadača u velikom tržnom centru u Sidneju, prenose strani mediji, ali zvaničnih potvrda i dalje nema.

BREAKING:



Suspected terror attack in Sydney, Australia. Several people killed



Different reports coming in on whether it’s a stabbing or shooting attack.



People can be seen running inside the shopping mall in Bondi where the attack took place pic.twitter.com/5qdLjFkvdb