UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! NOVI NAPAD U SIDNEJU! Muškarac obučen u crno napao ljude u crkvi - izbodeni usred službe

Biskup i nekoliko vernika povređeni su u novom napadu u Sidneju.

Biskup Mari Emanuel je propovedao u crkvi Hrista Dobrog Pastira u Vejkliju na zapadu Sidneja u ponedeljak nešto posle 19 časova kada je čovek obučen u crno prišao oltaru i navodno ga više puta izbo nožem.

Na užasavajućem snimku incidenta, koji se uživo emitovao na JuTjub stranici crkve, vidi se da episkop Emanuel začuđeno podiže pogled dok mu napadač iznenada zadaje udarce po licu i glavi.

Čuju se užasnuti krici dok drugi vernici pritrčavaju u pomoć biskupu dok on pada na pod.

Prvi izveštaji sugerišu da su još najmanje dve osobe navodno takođe izbodene u sukobu koji je usledio.

🚨JUST IN! Bishop Mari Mari Emmanuel of the Assyrian Church in Australia has just been attacked by an armed assailant during a church service in Western Sydney.



Shocking. pic.twitter.com/SUSGRO6ofi