IZGOVORILA OVE DVE REČI, PA MU PRESUDILA: Ovo je hrabra policajka koja je ZAUSTAVILA napad u Sidneju! (VIDEO)

Hrabra policajka prekinula je teror u prepunom tržnom centru u Sidneju kada je napadača ubila jednim metkom u grudi.

Užas se odigrao u 15.20 u subotu popodne po lokalnom vremenu, kada je muškarac u dresu počeo nasumično da nožem bode kupce, uključujući ženu i njenu devetomesečnu bebu, pri čemu je potvrđeno da je šest osoba poginulo, a mnogo više povređenih.

Devet ljudi je izbodeno tokom užasa dok su uspaničene porodice bežale kako bi spasile svoj život.

Policajka delovala sama

'He turned, faced her and raised a knife. She [police officer] discharged a firearm and that person is now deceased'



Police say the suspect in the Sydney stabbings was shot dead by an officer who confronted him on her own.



