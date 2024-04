PUTINOVO TAJNO ORUŽJE?! Svet u čudu zbog ruskog MISTERIOZNOG projektila: Tragovi na nebu izazvali paniku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/ALEXEI NIKOLSKY, SPUTNIK, ARMENIAN DEFENSE MINISTRY VIA AP, Pixabay.com | |

Moskva nije otkrila o kojoj raketi je reč.

Ruska vojska je izvela probno lansiranje misteriozne interkontinentalne balističke rakete sa poligona Кapustin Jar.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je borbena posada Raketnih strateških snaga uspešno lansirala interkontinentalnu balističku raketu mobilnog kopnenog raketnog sistema sa 4. državnog centralnog međuspecifičnog poligona Кapustin Jar u Astrahanskoj oblasti.

Lansiranje je izvedeno u okviru državnog testiranja perspektivnih raketnih sistema, a Moskva nije otkrila o kojoj raketi je reč, ali stručnjaci smatraju da je u pitanju novo oružje.



Nakon lansiranja, misteriozni tragovi na nebu izazvali su paniku hiljadama kilometara oko mesta lansiranja.

Vojni ekspert Jurij Podoljaka ističe da su neobični tragovi na nebu primećeni u Teheranu, Mahačkali, Samari, Ufi, Jekaterinburgu i drugim mestima. Stanovnici severnih delova Irana i Iraka čak su na prvi mah pomislili da je Teheran pokrenuo napad na Izrael.

Podoljaka skreće pažnju na do sada neviđen let rakete, navodeći da "definitivno nije let konvencionalne bojeve glave konvencionalnog interkontinentalnog balističkog projektila".

On ističe da je raketa napravila nekoliko veoma oštrih zaokreta i preletela najmanje 7.000 km samo iznad naseljene zone, podsećajući na "kometu" koja manevriše na prilično velikoj visini od 40 do 60 km.

Lansiranje je izvedeno 12. aprila, na Dan kosmonautike koji Rusija obeležava u znak sećanja na dan kad je 1961. godine Jurij Gagarin izveo prvi let u svemir.