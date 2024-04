RADIO KAO ESKORT: Otkriveni šokantni detalji iz života MASOVNOG UBICE! Porodica poručila da im NIJE ŽAO ŠTO JE MRTAV!

Napadač nožem koji je izvršio masakr u tržnom centru u Sidneju imao je tajni život kao eskort koji je pružao seksualne usluge muškarcima i ženama putem interneta, otkrila je istraga ovog stravičnog zločina.

Džoel Koči je tokom svog krvavog pira u Sidneju u subotu ubio šest osoba, a devetomesečnu bebu je teško povredio i trenutno se bori za život.

Žrtve su stradale tokom šopinga u tržnom centru Vestfild u Sidneju pre nego što je Kočija policajka oborila na zemlju i savladala. Četrdesetogodišnji napadač prethodno se predstavljao na nekoliko internet stranica za muške eskorte, uključujući Australia Cracker, Empire Escorts i Escorts Australia.

U svom online biografskom opisu, Koči se opisivao kao 'atletski građen 39-godišnjak' koji živi u Sidneju i traži provod nudeći desetine 'usluga iza zatvorenih vrata' koje su previše eksplicitne za objavljivanje. Nakon što je identifikovan kao čovek koji stoji iza subotnjeg napada, pomoćni komesar Entoni Kuk rekao je da je poznat policiji i da "vrlo jasno" da je patio od mentalnih problema.

"Nastavljamo da radimo na profilisanju počinioca, ali već u ovom trenutku se čini da je uzrok zločina narušeno mentalno zdravlje," rekao je Kuk.

Porodica masovnog ubice je izdala saopštenje rekavši da je patio od mentalnih problema 'od tinejdžerskih dana'.

Sydney knife killer's secret life as escort: Joe Cauchi offered services on sex work sites before shopping centre massacre that left six dead and nine-month-old fighting for life - as his family release statement branding his attack 'truly horrific' https://t.co/XjAZMVx0N0 pic.twitter.com/3OtmM9pVvl