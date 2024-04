ZATVORENIK POBEGAO SA LISICAMA NA RUKAMA - Savladao obezbeđenje, ukrao kombi (FOTO)

Zatvorenik iz Kolorada "savladao" je dva policajca, pobegao je iz bolnice i ukrao komšijin kombi u bekstvu iz zatvora u petak - i sve to dok su mu bile lisice na rukama.

Ronald Kejlier (38) počeo je svoj pohod u prostorijama hitne pomoći Regionalnog medicinskog centra Arkansas nešto pre ponoći, saopštila je kancelarija šerifa okruga Bent.

Okovani muškarac je pobegao iz bolnice nakon što je „savladao zamenika i službenika obezbeđenja“ i skliznuo u noć. Dok je trčao kroz, zatvorenik je primetio i oteo kombi koji je bio ostavljen otključan sa ključevima unutra i pištoljem od 9 mm ispod vozačevog sedišta.

April 11, 2024 - La Junta Colorado Hospital surveillance shows inmate, Ronald Caillier, escape after overpowering deputy is "armed/extremely dangerous?"..really??...this one image (orange = 33 shirt/"in-line" footfall) = possible fake/phony propaganda https://t.co/1oxzgJyKL3? pic.twitter.com/26EnStgORd