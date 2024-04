ŠOK ZA ŠOLCA U KINI: Na aerodromu ga dočekao samo zamenik gradonačelnika i nekoliko novinara

Nemački kancelar Olaf Šolc doputovao je u trodnevnu posetu Kini.

Šolcova prva destinacija bio je kineski industrijski centar Čongking. Zanimljivo je da je najviši zvaničnik koji se u Kini sastao sa Šolcom bio zamenik gradonačelnika tog kineskog industrijskog centra.

Zajedno sa delegacijom ministara i privrednika nemački kancelar obišao je preduzeće koje delimično finansira Nemačka.

Čongking je proizvodna baza za kinesku automobilsku i druge industrije.

Ranije je zvanični predstavnik nemačkog kabineta ministara Štefen Hebestrajt rekao da će Šolc 16. aprila u Pekingu razgovarati sa predsednikom Kine Si Đinpingom i premijerom Državnog saveta Li Ćjangom.

Federal Chancellor of Germany Olaf Scholz arrived in Chongqing Municipality on Sunday to kick off his three-day official visit to China pic.twitter.com/UFsF9BJg7l