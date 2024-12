Vesti nagoveštavaju nešto strašno! Ovo je prva reakcija Šolca nakon terorističkog napada u Magdeburgu

Nemački kancelar Olaf Šolc (66) oglasio se na platformi Iks povodom terorističkog napada U Magdeburgu.

Olaf Šolc je napisao:

- Vesti iz Magdeburga nagoveštavaju nešto strašno. Moje misli su sa žrtvama i njihovim porodicama. Stojimo uz njih i uz stanovnike Magdeburga. Zahvaljujem se posvećenim spasilačkim ekipama u ovim teškim trenucima.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.