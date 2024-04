HOROR ZLOČIN - Žena trudnu tinejdžerku namamila u kuću, udavila je, a onda je uzela nož i krenula da joj vadi BEBU IZ STOMAKA (FOTO)

Ubica iz Čikaga,nakon što je brutalno ubila tinejdžerku i isekla joj stomak kako bi izvukla bebu, osuđena je na 50 godina zatvora.

Klarisa Figeroa (51) osuđena je u utorak na zatvorsku kaznu zbog ubistva Marlen Očoa-Lopez 2019, 19-godišnje trudnice koja je namamljena u njen dom kada joj je ona obećala besplatnu odeću za bebe.

Ona je angažovala svoju ćerku Dizajr - koja je u januaru priznala krivicu za ubistvo i osuđena je na 30 godina zatvora - da pomogne u izvršenju bolesničke zavere da ubije buduću majku i ukrade njenu bebu kako bi je odgajala kao svoju.

Marlen je posetila njihov dom jer joj je obećana besplatna odeća za bebu, a Dizajr joj je odvlačila pažnju pokazujući slike svog mrtvog brata pre nego što ju je Klarisa zadavila električnim kablom i rasekla joj matericu.

Tokom suđenja je otkriveno da je Figueroa i sama izgubila dete - a u nedeljama koje su prethodile užasnom ubistvu rekla je porodici da je ponovo trudna.

Nakon izricanja presude, ožalošćena majka trudnice rekla je u izjavi: „Smrt moje ćerke je nešto što nikada neću prevazići.“

U oktobru 2018, nekoliko meseci pre nego što je Marlen zadavljena u aprilu 2019, Figueroa je rekla svojoj ćerki Dizajr da joj je „potrebna pomoć da ubije trudnu ženu i uzme bebu“.

Lagala da je trudna

Uprkos tome što su joj jajovodi vezani godinama ranije, Klarisa je lagala druge članove porodice i govorila im da je trudna sa bebom koju je planirala da nazove Ksander, a njene objave na društvenim mrežama iz tog vremena pokazuju da je delila bizarne slike.

U to vreme, Marlen se na društvenim mrežama raspitivala za besplatnu odeću i kolica za bebe jer nije mogla da ih priušti, a Klarisa ju je pozvala obećavajući da će obezbediti besplatne stvari.

Tinejdžerka je prvobitno posetila njihov dom 1. aprila 2019, gde je Figueroa rekla svojoj ćerki da je našla svoju metu koju će da ubije i ukrade joj bebu.

Jedini razlog zašto je Marlen prvi put uspela da pobegne tog dana je taj što je Dezirin dečko, koji je takođe bio tamo, navodno odbio da im pomogne.

Klarisa je svoje ubilačke namere predstavila kao 'prvoaprilsku šalu', ali samo nekoliko nedelja kasnije, 23. aprila, Marlen se vratila u kuću po još robe.Ovog puta dečka nije bilo.

Dok je bila u dnevnoj sobi, Dezajr - koja je i sama u to vreme bila u četvrtom mesecu trudnoće - i njena majka su pojačale muziku u kući i odvratile joj pažnju dajući joj foto album Klarisinog prvog sina.

Policija je ranije saopštila da se zove Kzavijer i da je umro sa 26 godina. Međutim, kasnije je otkriveno da je on zapravo imao 20 godina, po imenu Ksander, i da je umro pre godinu dana.

Davila je elekrtičnim kablom

Dok je Marlen bila ometena, Figueroa se prikrala iza nje sa električnim kablom i naparavila joj zasedu kada joj je omotala kabl oko vrata.

Devetnaestogodišnjakinja je uspela da provuče prste između vrata i kabla, ali dok se borila da se oslobodi, Figueroa je viknula svojoj ćerki: 'Ne radiš svoj je*eni posao!' Na to je Dezajr prišla i nasilno sklonila njene prste sa vrata.

Klarisa se potom popela na nju i nastavila da je davi „četiri do pet minuta“, sve dok nije umrla.

Dezajr je donela svojoj majci mesarski nož, ćebe i kantu.

