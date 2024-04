IZRAEL SE OGLASIO NAKON NAPADA: Poslali smo JASNU PORUKU Teheranu! POJAVIO SE NOVI SNIMAK NAPADA DRONOVA NA VOJNU BAZU (VIDEO)

Izraelski zvaničnik je rekao za Vašington post da je napad dronova na iransku vojnu lokaciju rano jutros trebalo da pošalje poruku Teheranu da Tel Aviv može da izvrši udar unutar Irana!

Na meti izraelskih bespilotnih letelica navodno je bila vojna baza u Isfahanu u centralnom delu Irana iz koje je pokrenut masovni napad na Izrael pre nekoliko dana.

Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak napada.

Iranski informativni kanal sa sedištem u Londonu objavio je snimak koji navodno prikazuje napad izraelske bespilotne letelice na vojnu bazu u blizini Isfahana. Na snimku se vide eksplozije nakon čega se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost.

Za sada nije moguće proveriti autentičnost snimka.

Iran International has obtained videos in which shots and sirens are heard, amid reports of an Israeli strike in Iran and the activation of air defenses in Isfahan.pic.twitter.com/BwVfukeWfP