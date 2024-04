GUST DIM KULJA, DELOVI LETELICA PADAJU NA SVE STRANE: Prvi snimak sudara dva helikoptera u kojem je poginulo DESET LJUDI (VIDEO)

Nakon užasnog sudara dva vojna helikoptera u Maleziji u kom je poginulo deset ljudi mrežama su počeli da se šire video snimci stravičnog događaja.

Naime, na snimku se može videti nekoliko helikoptera kako uzleću, gde se u jednom momentu dve letelice odvajaju na jednu stranu, sudaraju i padaju.

Iz njih kreće da izbija gusti dim, a njihovi delovi padaju na zemlju.

Veruje se da se jedan od helikoptera, HOM M503-3 sa sedam ljudi u njemu, srušio na stazu za trčanje., dok drugi, Fennec M502-6 koji je prevozio ostale tri žrtve, srušio se u obližnji bazen.

Podsetimo se, u toku vojne probe za paradu Kraljevske mornarice Malezije sudarila su se dva mornarička helikoptera, a u sudaru je poginulo deset ljudi.

At least 10 people k1lled when two military helicopters collided midair in Lumut, #Malaysia. pic.twitter.com/gR45qrwjVZ