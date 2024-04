UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Pogledajte trenutak stravičnog SUDARA 2 HELIKOPTERA: Raspali se u vazduhu

U Maleziji je došlo do strašnog sudara dva helikoptera u vazduhu prilikom čega je deset osoba izgubilo život, a nesreća se dogodila oko 09.30 časova po lokalnom vremenu.

Stravična nesreća se dogodila tokom probe u pomorskoj bazi u severnoj državi Perak, oko 100 milja od glavnog grada Kuala Lumpura.

U nesreći su učestvovali helikopter za pomorske operacije AV139, sa sedam članova posade, i mornarički laki Fennec, sa tri člana posade.

Na video-snimku se vidi kako glavna lopatica jednog od njih udara u visoki rotor drugog. Primećeno je i kako delovi dva helikoptera padaju na zemlju dok oba gube struju i ruše se.

Na lice mesta stigle su vatrogasno-spasilačke službe koje su ugasile požar, a nakon gašenja ostala je gomila ugljenisanog i iskrivljenog metala.

Ništa se nije moglo učiniti da se spasi posada i svih 10 osoba je proglašeno mrtvim na licu mesta.

At least 10 people k1lled when two military helicopters collided midair in Lumut, #Malaysia. pic.twitter.com/gR45qrwjVZ