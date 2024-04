DRAMATIČNA SCENA NA AERODROMU! Avion se 2 PUTA ODBIO OD PISTU - ovo nije bilo za aplauz (VIDEO)

Na aerodromu u Los Anđelesu je u jednom prenosu uživo zabeleženo neverovatno sletanje aviona "Lufthanze".

Naime, prilikom sletanja avion se odbio jednom, a zatim i drugi put od piste pa ponovo uzleteo, izazvavši šokirane reakcije komentatora u prenosu sa aerodroma.

Komentator je tokom strimovanja uzvikivao, nazivajući ovaj incident „najgrubljim sletanjem koje smo ikada zabeležili u našem prenosu“.

The moment a Lufthansa plane performed a rejected landing, or a ‘touch-and-go’, was caught on a livestream.

🎥 Airline Videos Live via YouTube pic.twitter.com/BpYSGuwMCG