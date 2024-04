SVE OČI SU UPRTE U SAD: Počinje istorijsko ZASEDANJE Vrhovnog suda o SUDBINI Donalda Trampa!

Ako sud presudi da Tramp može bude krivično gonjen, onda će se suđenje nastaviti i verovatno će početi najranije krajem leta, usred kampanje za predsedničke izbore zakazane za prvi utorak u novembru.

Istorijski slučaj, onaj koji bi mogao da odluči i pravnu i političku sudbinu Donalda Trampa, bivšeg predsednika, kao i da definiše moć šefova Bele kuće, nalazi se pred devetočlanim Vrhovnim sudom Sjedinjenih Država. Naime, kako prenosi BBC, počinje saslušanje o tome da li bivši predsednici Amerike imaju imunitet od krivičnog gonjenja za radnje koje su preduzimali dok su bili na funkciji.

Na saslušanju će se sukobiti Trampvi advokati i specijalni tužilac Džek Smit. On je prošle godine optužio bivšeg predsednika da je navodno pokušao da poništi rezultate izbora 2020. Međutim, Tramp tvrdi da ne može biti optužen prema Ustavu SAD. Suđenje je bilo na čekanju dok je spor stigao do najvišeg suda u zemlji. Slučaj je već sada dobio epitet istorijski.

Donald Tramp je prvi bivši predsednik SAD, koji je optužen za zločine na federalnom nivou. I Odluka Vrhovnog suda, koja možda neće biti donesena do juna, takođe će biti istorijska. Ako sud presudi da Tramp može bude krivično gonjen, onda će se suđenje nastaviti i verovatno će početi najranije krajem leta, usred kampanje za predsedničke izbore zakazane za prvi utorak u novembru.

Ako pak sud donese odluku da Tramp ima imunitet, onda bi bivši predsednik mogao da traži da se drugi krivični postupci protiv njega odbace. Džek Smith je vršio pritisak na sud da donese odluku u decembru, ali je on odbio.

- Ričard Nikson je rekao da američki narod zaslužuje da zna da li je njegov predsednik lopov - rekao je Kermit Ruzvelt, profesor prava na Univerzitetu u Pensilvaniji i dodao:

- Vrhovni sud se ne slaže. Oni su u redu stim da se spreče da se ovo odluči pre izbora.

Odbrana Donalda Trampa

Trampov slučaj umnogome zavisi od sudske odluke iz 1982. godine u kojoj je učestvovao još jedan republikanac u Beloj kući. Ričard Nikoson, da su predsednici imuni na građansku odgovornost - tužbu koju su pokrenuli privatni građani - za radnje izvršene tokom njihovog obavljanja funkcije. Trampovi advokati tvrde da se principi koji stoje iza te odluke takođe primenjuju i na krivičnu odgovornost.

- Predsednik bi trebalo da bude u mogućnosti da radi svoj posao bez straha da će pravosudni sistem biti upotrebljen za uznemiravanje ili osvetu protiv njega - rekao je profesor Ruzvelt, koji je radio kao službenik za bivšeg sudiju Vrhovnog suda Dejvida Sautera.

Međutim, situaciju komplikuje deo Ustava SAD koji kaže da su lideri smenjeni zahvaljujući impičmentu i dalje odgovorni, podložni optužnici, suđenju, presudi i kazni, u skladu sa zakonom. Trampovi advokati tvrde da to znači da se bivšim predsednicima može krivično suditi tek nakon što su opozvani i proglašeni krivim od strane američkog Senata. Sam Tramp je proglašen nevinim nakon suđenja za opoziv u februaru 2021. za podsticanje napada na prestonicu 6. januara.

- On takođe uzima za konačan stav o predsedničkom imunitetu - rekao je Dejvid Super, profesor prava sa Univerziteta Džordžtaun.

Advokati Donald Trampa su tvrdili da bi omogućavanje krivičnog gonjenja bivših predsednika imalo ozbiljne posledice po podelu vlasti između izvršne, sudske grane vlasti i kancelarije Predsedništva.

- Postupci bivšeg predsednika, pokušaji da poništi izborne rezultate da bi ostao na vlasti, nalaze se u njegovom sopstvenom interesu - rekao je prof Super.

Sudije Vrhovnog suda te postupke možda ne vide kao deo njegovih službenih dužnosti.

- Tramp je zaista zauzeo stav na sve ili ništa. To možda nije glupo, ali je svakako rizično - smatra profesor.

Slučaj Džeka Smita

Kancelarija specijalnog tužioca upozorava na ekstremne posledice, navodeći da ako predsednici imaju potpuni imunitet od krivičnog gonjenja dok su na funkciji, onda oni mogu slobodno da prekrše bilo koji zakon. Tokom usmenih rasprava na nižem sudu, jedan sudija je razmišljao da, prema Trampovom obrazloženju, predsednik može da naredi odredu specijalnih snaga da ubije političkog protivnika i da ne bude optužen. Trampova tvrdnja da su bivši predsednici zaštićeni sve dok nisu opozvani, takođe je sporna smatraju tužioci.

Predsednici bi mogli da počine zločine na kraju svog mandata ili da podnesu ostavke pre nego što ih Senat opozove i tako izbegnu krivično gonjenje.

- Nijedna osoba nije iznad zakona, uključujući predsednika - mapisao je Smit u podnesku Vrhovnom sudu izlažući argumente koje će izneti danas na saslušanju.

Kako nema prethodne primere krivičnog gonjenja bivših predsednika, Džek Smit takođe ukazuje na Ričarda Niksona. On kaže da je pomilovanje Niksona zbog prikrivanja afere Votergejt nakon što je napustio funkciju dokaz da su bivši predsednici bili svesni da su protiv njih moguće krivične prijave.

Vrhovni sud ima devet članova, a trojicu je imenovao sam Tramp tokom mandata. Oni mogu doneti presudu da bivši predsednici imaju opšti imunitet ili da smatraju da nemaju nikakav kriminalni imunitet. Sud bi takođe mogao doneti odluku "negde na sredini". Na primer, sud može da navede zahteve koje porote treba da razmotre, kao što je da li je bivši predsednik obavljao službene dužnosti. Ili bi moglo presuditi da Tramp može imati određeni nivo imuniteta ili prepustiti nižem sudu da donese tu odluku pre suđenja.

- Mislim da će, politički, to biti veoma atraktivna opcija. Ne mislim da bi oni želeli da budu isključivo odgovorni za okončanje ovih gonjenja - kaže profesor Super.

Ovakav ishod samo bi doveo do produžetka neizvesnosti i dlajih odlaganja.

